a 3 anni cade dal balcone in elicottero al niguarda

Un drammatico incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone di casa. Dopo un attimo di distrazione, il piccolo si è sporto oltre la ringhiera, precipitando per alcuni metri e atterrando sull'asfalto. Trasportato d'urgenza in elicottero al Niguarda, le condizioni del bambino destano preoccupazione.

Un momento di distrazione. Pochi secondi. È bastato un attimo perché il bambino di tre anni, che stava giocando sul balcone di casa, si sporgesse troppo dalla ringhiera e precipitasse per alcuni metri, atterrando violentemente sull’asfalto di via Baroni. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in uno stabile dello stradone in zona Gratosoglio: il bimbo, figlio di genitori pakistani, è stato subito assistito dai sanitari di Areu e trasportato in elisoccorso al Niguarda per essere visitato dai medici; ha riportato alcuni traumi, ma per fortuna è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. In serata, è stato dichiarato fuori pericolo, anche se i medici hanno disposto almeno una notte in osservazione.I carabinieri del Nucleo Radiomobile, inviati in via Baroni dai colleghi della centrale operativa di via Moscova, hanno sentito mamma e papà del piccolo per avere la loro versione dei fatti, non trovando ipotesi alternative alla causa accidentale: l’appartamento è stato trovato in ordine, e niente lascia pensare che il bambino non sia accudito in maniera corretta dai genitori. 🔗Leggi su Ilgiorno.it