75 anni fa a Silversone la prima gara del Mondiale di F1 Alfa Romeo e Giuseppe Farina in trionfo

Il Mondiale 2025 di F1 sta per tornare in scena con la settima tappa. Si correrà nel week end (16-18 maggio) a Imola, su uno dei tracciati da definire “old style”. Una storia lunga quella sulla pista del Santerno, parte di un Autodromo che racchiude uno dei miti della categoria, Enzo Ferrari. A proposito di storia, il 13 maggio è un giorno speciale proprio per il Circus.Nella giornata indicata del 1950, infatti, si corse sul circuito di Silverstone il primo GP del Mondiale. A prendervi parte furono 22 piloti, 21 qualificati per la gara, 11 classificati. La pole-position fu di Giuseppe “Nino” Farina sulla celebre Alfetta 158, che col tempo di 1’50”.8 e la velocità media 151,051 kmh seppe fare la differenza.Farina che fu il primo a completare il cosiddetto “Hat-trick” della storia della F1, ovvero la partenza dalla p-1, la vittoria e il giro più veloce della corsa. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 75 anni fa a Silversone la prima gara del Mondiale di F1. Alfa Romeo e Giuseppe Farina in trionfo

