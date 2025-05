49 rifugiati afrikaaner arrivano a Washington

Lunedì mattina, un gruppo di 49 afrikaaner, cittadini sudafricani bianchi, è sbarcato all'aeroporto internazionale di Washington Dulles. Ricevuti con status di rifugiati dall'amministrazione Trump, questi individui arrivano in cerca di una nuova vita in un contesto politico e sociale in evoluzione. La loro storia segna un capitolo significativo nell'attuale dibattito sui migranti negli Stati Uniti.

Un gruppo di 49 cittadini afrikaneer (sudafricani bianchi), a cui l’amministrazione Trump ha concesso lo status di rifugiati, è arrivato lunedì mattina all’aeroporto internazionale di Washington Dulles, in Virginia, con . 49 «rifugiati» afrikaanerarrivano a Washington il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - 49 «rifugiati» afrikaaner arrivano a Washington

Potrebbe interessarti su Zazoom

Uniti nel Cuore i giovani imprenditori e professionisti di Napoli per la solidarietà ai rifugiati ucraini e ai ragazzi disagiati

Associazioni di volontariato, Onlus e profughi ucraini hanno ricevuto i fondi raccolti in occasione dell'evento di beneficenza I Giovani Imprenditori di Unione industriali Napoli in collaborazione con i Gruppi Giovani delle altre associazioni imprenditoriali e professionali partenopee hanno deciso che il loro nono Gala di Natale fosse all’insegna della solidarietà.