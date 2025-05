380 registi e attori a Cannes denunciano il silenzio sul genocidio a Gaza

In occasione dell'apertura del Festival di Cannes, 380 registi e attori si uniscono in un editoriale su Libération per denunciare il silenzio internazionale sul genocidio a Gaza. Questo appello collettivo, che coinvolge figure di spicco del panorama cinematografico, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su una crisi umanitaria di drammatica attualità.

Nel clima dell'apertura del festival di Cannes, un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Libération ha riunito ben 380 attori e registi per denunciare il silenzio davanti a ciò che viene descritto come un genocidio in corso a Gaza. L'appello, firmato da figure di spicco nel mondo dello spettacolo, si propone di richiamare l'attenzione internazionale su

