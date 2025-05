37a giornata di Serie A tutti in campo domenica alle 20 | 45? La decisione della Lega

La 37a giornata di Serie A si avvicina e la Lega ha deciso: tutte le partite si giocheranno domenica alle 20:45. Un momento cruciale per le squadre in lotta per la salvezza e per la corsa al titolo. Scopriamo le anticipazioni e gli incontri principali, tra cui l'attesa sfida dell'Inter.

37a giornata di Serie A, tutti in campodomenicaalle 20:45? La decisionedellaLega sul prossimo turno di campionatoEcco quanto riportato dal Corriere dello Sport sulla possibile decisionedellaLegaSerie A per quanto riguarda la 37a giornata di campionato, che vedrà l‘Inter sfidare la Lazio.LE POSSIBILI SCELTE- «tutti in campodomenica sera alle 20.45 per la penultima giornata, tranne Genoa-Atalanta che sarà anticipata a sabato (sempre alle 20.45). Non è ancora ufficiale, ma questo è l’orientamento dellaLega, obbligata a trovare un complicatissimo incastro per l’epilogo di un torneo che mantiene aperti tutti i verdetti. Oltre al tricolore, infatti, sono ancora in bilico sia la corsa Champions sia la lotta salvezza. E, visto che si incrociano squadre che hanno interessi diversi, la conseguenza è che debbano giocare tutte in contemporanea. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - 37a giornata di Serie A, tutti in campo domenica alle 20:45? La decisione della Lega

