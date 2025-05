3 edizione del memorial ' ' Comerlati' '

Benvenuti alla 3ª edizione del Memorial Comerlati, un torneo di calcetto 5+1 in memoria di don Giuseppe Comerlati. Un evento che unisce sport e solidarietà, destinato a autofinanziare campi-scuola e attrezzature. Un torneo genuino, fatto in casa e ospitato in un campetto curato con amore da genitori e giovani. Un'occasione per divertirsi e fare del bene!

Torneo di calcetto 5+1, in memoria di don Giuseppe Comerlati, creato a scopo di autofinanziamento per campi-scuola campi scout e acquisto attrezzatura per il torneo stesso."Torneo genuino, tutto fatto in casa, campetto adiacente la chiesa nuova, erba curata dai genitori e dai giovani, sono.

