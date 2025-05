2 Torneo di Burraco

grande interesse tra gli appassionati del gioco. Con partecipanti entusiasti e premi allettanti, l'incontro promette non solo divertimento, ma anche solidarietà. Un'opportunità unica per sfidarsi al tavolo verde, sostenendo una causa importante e contribuendo a fare la differenza per la comunità. Non perdere l’occasione di essere parte di questa iniziativa benefica!

Le aspettative sono altissime per il Secondo Torneo di Burraco organizzato da Pina Annibali, Paola Ongaro e Arcangela Sette a favore della Onlus di Monastier "Around Us". L'evento, che si terrà sabato 17 maggio 2025 presso il Centro Servizi Villa delle Magnolie di Monastier, sta riscuotendo un. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - 2° Torneo di Burraco

