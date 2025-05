15 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 15 maggio, 135º giorno dell'anno, segna un momento di riflessione e festa nel calendario. Con la luna in primo quarto e la celebrazione di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori, questo giorno porta con sé saggezza e opportunità. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle e i proverbi per oggi!

Il 15 Maggio è il 135º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 231 giorni alla fine dell’anno.Fase lunare: Primo quartosanto del giorno: Sant’Isidoro agricoltoreproverbio del giorno: Se Maggio va fresco, va ben la fava e anco il formentoOroscopo del 15 Maggio 2025Le. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 15 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

