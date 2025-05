15 cantanti per 10 posti in finale stasera si esibiscono anche gabry ponte e lucio corsi già qualificato per la finale

Stasera a Basilea, l'attesa è finita! In scena 15 artisti pronti a contendersi 10 posti per la finale di Eurovision 2025, con la partecipazione di Gabry Ponte e Lucio Corsi, già qualificato. L'evento inizia alle 21.00 su Rai 2 e RaiPlay, commentato da Gabriele Corsi e BigMama. Non perdere questa emozionante sfida musicale!

Ci siamo! A Basilea è tutto pronto per la prima serata di Eurovision 2025. In Italia lo spettacolo comincia alle 21.00 su Rai 2 e RaiPlay con il commento di Gabriele Corsi e BigMama. Nella prima semifinale di questa edizione, sono 15 i cantanti e band in gara, compreso GabryPonte, rappresentante di San Marino. In palio 10 posti per la finale di sabato 17 maggio. Prima esibizione Staseraanche per LucioCorsianche se non in gara visto che l'Italia ha già un posto "in automatico" in finale.