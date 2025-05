13 Maggio Oroscopo per Uomini e l’Oroscopo Settimanale fino al 18 Maggio 2025

Il 13 maggio segna un momento di profonda introspezione per gli uomini, con la Luna Piena in Scorpione che svela emozioni sepolte. Plutone retrogrado amplifica questo richiamo interiore, mentre il transito della Luna attraverso Sagittario, Capricorno e Acquario offre stimoli per affrontare verità nascoste. Scopri cosa riserva l'oroscopo settimanale fino al 18 maggio 2025.

La Luna Piena in Scorpione del 12 Maggio porta a galla emozioni profonde e verità nascoste, spingendo gli Uomini a confrontarsi con aspetti interiori spesso trascurati. Plutone in moto retrogrado amplifica questa introspezione, mentre il transito della Luna attraverso Sagittario, Capricorno e Acquario nel corso della settimana favorisce un'evoluzione emotiva e spirituale. Ecco dunque, come di consueto, il nostro OroscopoSettimanale per Uomini. 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - 13 Maggio, Oroscopo per Uomini e l’Oroscopo Settimanale fino al 18 Maggio 2025.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Oroscopo del 13 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri - Pronti, via! Si parte con una nuova giornata tutta da vivere: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze saranno favorevoli? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere ... 🔗tg24.sky.it

Oroscopo di oggi, martedì 13 maggio 2025Oroscopo di oggi - Le storie amorose in questa situazione non sembrano soddisfarvi. Ci sono attualmente delle situazioni che non potete controllare a livello lavorativo, e dovrete mostrare ottima flessibilità e resilien ... 🔗alfemminile.com

Oroscopo di oggi, martedì 13 maggio - ArieteIl sole ti offre tutto il suo vigore! Oggi sarai straordinariamente pieno di energia, pronto a sistemare quelle vecchie questioni lavorative che ti ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Uomini e Donne: nuova puntata con la discussione tra Tina Cipollari ed Elio, alle 14.45 su Canale 5 il 3 maggio

La popolare trasmissione televisiva "Uomini e Donne" tornerà in onda il 3 maggio alle 14.45 su Canale 5 con una nuova puntata che ripartirà dalla discussione tra Tina Cipollari ed Elio, protagonisti della puntata trasmessa il 2 maggio.