13 maggio | la Madonna di Ghiaie di Bonate appare a una bambina e fa drammatica profezia

Il 13 maggio, la Madonna di Ghiaie di Bonate si manifesta a una giovane veggente, portando un messaggio di profonda speranza e drammatica profezia in un periodo di guerra. Chiedendo penitenze e preghiere, la Regina della Famiglia si fa portavoce di un annuncio cruciale, ricordando a molti l'importanza della fede, simile alla celebre apparizione di Fatima.

