13 maggio David Lynch rivive a Firenze | al cinema i film in versione restaurata

Il 13 maggio Firenze celebra il genio di David Lynch con una retrospettiva unica dei suoi film, presentata al Giunti Odeon. In collaborazione con Lucky Red e Cineteca di Bologna, "The Big Dreamer" offre una visione restaurata delle opere del maestro, scomparso il 16 gennaio, regalando ai fan un'opportunità imperdibile per rivivere il suo universo creativo.

Firenze, 11 maggio 2025 – Un grande evento speciale prende il via a Giunti Odeon, che in collaborazione con Lucky Red e Cineteca di Bologna, presenta The Big Dreamer, la retrospettiva completa di tutti i film di DavidLynch, il grande regista americano scomparso lo scorso 16 gennaio. I film verranno proiettati in versionerestaurata originale con sottotitoli in italiano. Nove film, un documentario, cortometraggi e scene inedite, a partire da maggio 2025 e fino a gennaio 2026: si inizia nel mese del Festival di Cannes con Cuore selvaggio, che viene proiettato stasera alle ore 21, per celebrare i 35 anni della Palma d’Oro vinta dal film nel 1990. Il 26 e 27 maggio sarà in sala l’esordio al lungometraggio del 1977, Eraserhead, seguito, dal 16 al 18 giugno, da uno dei suoi film più amati, The Elephant Man. 🔗Leggi su Lanazione.it