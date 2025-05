105 Summer Festival il cast e le date dell’estate 2025 da Olly a Elodie e Alfa

Il 105 Summer Festival è pronto a tornare nell'estate 2025! Con la conduzione di Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, il festival promette cinque imperdibili eventi dal vivo. Sul palco saliranno artisti straordinari come Olly, Elodie e Alfa, offrendo un'esperienza musicale indimenticabile. Scopri le date e preparati a vivere un'estate di grande musica!

105 SummerFestival torna con cinque date nell’estate 2025, con la conduzione di Mariasole Pollio e di Daniele Battaglia e con un ricco castRadio 105 annuncia oggi il nuovo tour che nel corso dell’estate del 2025 la porterà su e giù per l’Italia con cinque grandi appuntamenti di musica dal vivo. L’obiettivo è sempre lo stesso: offrire a tutti la possibilità di godere della musica più forte del momento in modo del tutto gratuito. Presenteranno i concerti due tra i più amati conduttori dell’emittente, Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Tanti gli artisti che comporranno il cast e che si alterneranno nelle cinque serate. La line-up dei concerti sarà formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana.Questi, in ordine Alfabetico: Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Artie 5ive, Baby K, Benji & Fede, Berna, Bigmama, Bnkr44, Boomdabash, Boro, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Chiello, Cioffi, Clara, Comacose, Cristiano Malgioglio, Damante, Dani Faiv, Dargen D’Amico, El Ma, Elodie, Emis Killa, Enula, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Fedez, FOllya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Ghali, Gheba, Gigi D’Alessio, Il Tre, Lda, Leo Gassmann, Luchè, Ludwig, Mamacita, Michele Bravi, Mida, Mondo Marcio, Napoleone, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Petit, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Shablo-Joshua- Tormento, Silent Bob, Slf, Sophie And The Giants, Tananai, The Kolors, Tropico, Venerus, Vidaloca e tanti altri. 🔗Leggi su .com © .com - 105 Summer Festival, il cast e le date dell’estate 2025, da Olly a Elodie e Alfa

