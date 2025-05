105 Summer Festival | cinque tappe con la musica live e gratis Date e artisti

Scopri il 105 Summer Festival: cinque imperdibili appuntamenti con musica live e gratuita! Dopo il successone della scorsa stagione, preparati a vivere nuove emozioni con artisti straordinari. Le date e i dettagli sono già pronti, il festival condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia ti aspetta per un'estate indimenticabile!

Ai Lidi di Comacchio il 105 Summer Festival di Mediaset, ecco il grande evento dell'estate - 105 Summer Festival partirà il 6 giugno e si articolerà in cinque venerdì a ingresso libero. Queste le date: venerdì 6, 13, 20, 27 giugno e 4 luglio. Tanti gli artisti che comporranno il cast ... 🔗msn.com

I Lidi di Comacchio tra le possibili tappe del "105 Summer Festival" - il 105 Summer Festival, la kermesse musicale organizzata da Radio 105 che porterà alcuni tra i più importanti artisti italiani del momento in tour per l’Italia. Tra le cinque tappe in programma, ... 🔗fm-world.it

