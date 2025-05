105 Summer Festival 2025 i concerti di Radio 105 | conduttori cast cantanti ospiti date città quando e dove vederli in tv

Preparati per il 105 Summer Festival 2025! Dopo il trionfo dell'edizione precedente, quest'estate i concerti di Radio 105 tornano a far vibrare le città italiane. Scopri il cast di artisti, le date, le location e come seguirli in TV per non perdere nemmeno un momento di questo straordinario evento musicale.

Torna il 105 SummerFestival – edizione 2025. Dopo il successo riscontrato nell'estate del 2024 con i concerti a Baia Domizia, Venezia, Genova e Massa – che hanno contato in tutto 140.000 presenze e numeri da capogiro sui social (oltre 55 milioni di impressions su Facebook e Instagram, 137 milioni di views su Tik Tok) – Radio 105, emittente Radiofonica del gruppo RadioMediaset, annuncia oggi il nuovo tour che nel corso dell'estate del 2025 la porterà su e giù per l'Italia con cinque imperdibili grandi appuntamenti di musica dal vivo. L'obiettivo come sempre è quello di offrire a tutti la possibilità di godere della musica più forte del momento in modo del tutto gratuito. 105 SummerFestival2025 è una produzione Colorsound. A condurre i concerti due tra i più amati conduttori dell'emittente Radiofonica, Mirasole Pollio e Daniele Battaglia.

