? 22 FED 2025 ? | Forum Europeo Lucca 5-6 Giugno - Ospiti Esclusivi e Novità Imperdibili!

Il 5 e 6 giugno 2025, Lucca ospiterà il Forum Europeo Digitale, un imperdibile evento che unisce leader dell'innovazione digitale e dell'audiovisivo. Con ospiti esclusivi e novità straordinarie, il FED 2025 sarà un'opportunità unica per esplorare il futuro dei media e le sfide del settore in una cornice suggestiva. Non mancare!

Il futuro dei media si scrive a Lucca con FED 2025! Il 5 e 6 Giugno torna il ForumEuropeo Digitale, l'evento che ogni anno riunisce i grandi nomi dell'innovazione digitale e dell'audiovisivo per un confronto unico sulle sfide e le evoluzioni del settore! Nella cornice suggestiva del Reale Collegio, il 22° FED si rinnova con un'agenda ad alta intensità.

FED Awards Lucca 2025: aperte le candidature per premi sull'innovazione digitale in sei categorie - Per candidarsi, è sufficiente inviare una e-mail a [email protected] entro il 7 maggio che si terrà nel corso del 22° FED 2025, dal 5 al 6 giugno 2025.

FED, TASSI INVARIATI - FED: LA DECISIONE SUI TASSI DEL FOMC DEL 29 GENNAIO 2025 La FED ha preso una pausa nel percorso di allentamento della politica monetaria. Dopo il taglio di 25 punti base effettuato a dicembre

