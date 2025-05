Zoë Kravitz e Nicholas Hoult di nuovo insieme in How to Rob a Bank il nuovo film di David Leitch

Zoë Kravitz e Nicholas Hoult tornano a collaborare in "How to Rob a Bank", il nuovo film d'azione diretto da David Leitch e prodotto da Amazon MGM Studios. Dopo la loro avventura in "Mad Max: Fury Road", i due attori promettono di regalare nuove emozioni sul grande schermo.

Zoë Kravitz si unisce al cast di How to Rob a Bank, il nuovo film d'azione targato Amazon MGM Studios diretto da David Leitch, dove ritrova Nicholas Hoult, già suo collega in Mad Max: Fury Road. Zoë Kravitz e Nicholas Hoult torneranno a condividere lo schermo nel prossimo film di David Leitch, How to Rob a Bank, prodotto da Amazon MGM Studios. A rivelarlo è Deadline, che conferma la partecipazione dell'attrice a un progetto già attesissimo. Il film segna la reunion dei due interpreti a distanza di anni da Mad Max: Fury Road, dove avevano recitato insieme. Nel cast del film troveremo anche Anna Sawai, Pete Davidson e Rhenzy Feliz, a conferma del forte richiamo del progetto. La regia è affidata a David Leitch, noto per pellicole di successo come Bullet Train, Deadpool 2 e il

