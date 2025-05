Zoë Kravitz e Nicholas Hoult di nuovo insieme dopo Fury Road diretti da David Leitch

Zoë Kravitz e Nicholas Hoult tornano a collaborare dopo il successo di Mad Max: Fury Road, stavolta sotto la direzione di David Leitch in "How To Rob A Bank". Il film, prodotto dagli Amazon MGM Studios, promette di regalare nuove emozioni e un mix avvincente di azione e intrighi.

dopo aver recitato insieme in Mad Max: Fury Road, Zoë Kravitz e Nicholas Hoult tornano a condividere lo schermo per il prossimo film di David Leitch How To Rob A Bank, presso gli Amazon MGM Studios. Il prossimo film di David Leitch, How To Rob A Bank, aggiunge nuovi nomi prestigiosi al suo cast, dato che Zoë Kravitz sarà la protagonista del film prodotto presso gli Amazon MGM Studios. Leitch è alla regia e il progetto riunisce Kravitz con il suo co-protagonista di Mad Max: Fury Road, Nicholas Hoult, che sarà anche lui nel cast. Anche Anna Sawai, Pete Davidson e Rhenzy Feliz sono nel cast. Il film uscirà nelle sale il 4 settembre 2026. I dettagli della trama sono ancora segreti, ma data la comprovata esperienza di Leitch nel creare grandi emozioni e scene divertenti in film come Bullet Train, Deadpool 2 e, più recentemente, The Fall Guy, ci si aspetta qualcosa di simile.

