Zenith Prato saluta la serie D con un pareggio 2-2 contro il Piacenza

Un pareggio senza significato per entrambe le squadre. La Zenith Prato saluta la Serie D con un 2-2 contro il Piacenza, che, unito ai risultati altrove e alla pesante penalizzazione per il ‘caso Tempestini’, la condanna al terz'ultimo posto con 26 punti. Sul campo, tuttavia, gli amaranto avrebbero meritato ben 41 punti, assicurandosi una salvezza tranquilla. Riviviamo ora le emozioni dell'ultima partita.

Un pareggio che non serve a nessuno. La ZenithPrato si congeda dalla serie D con un bel 2-2 ottenuto in casa contro il Piacenza, anche in virtù dei risultati sugli altri campi e della maxi-penalizzazione per il 'caso Tempestini', e chiude in terzultima posizione a 26 punti. Sul campo, però, gli amaranto avrebbero collezionato 41 punti e centrato la tranquilla salvezza. Ma torniamo al match del Lungobisenzio. Avvio a rilento delle due formazioni. Tanti errori di impostazione e ritmo blando, con le occasioni che latitano fino a metà della prima frazione. Il primo tentativo, al 30', è di Falteri, che con un sinistro da fuori area sorvola la traversa della porta difesa da Morosoli senza creare grandi apprensioni alla difesa ospite. E' però il preludio al gol del vantaggio, che arriva un minuto dopo.

