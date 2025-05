Zelensky | incontro Turchiastop guerra

21.15 Il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con quello turco Erdogan per discutere i "dettagli chiave" dei negoziati in Turchia che "potrebbero contribuire a porre fine alla guerra". Così Zelensky su Telegram. "Riteniamo altrettanto necessaria una tregua",aggiunge il presidente ucraino."E' anche essenziale - prosegue - che i nostri partner assicurino il monitoraggio del cessate il fuoco.Cruciale che noi in Europa continuiamo a lavorare insieme in costante contatto con gli Usa". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

