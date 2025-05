Zelensky vuole incontrare Putin di persona in Turchia | il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Zelensky ha espresso il desiderio di incontrare Putin di persona in Turchia, in un nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”. Questo podcast di Fanpage.it, disponibile ogni giorno alle 18.00, approfondisce le notizie più importanti. Oggi ci concentriamo sul previsto incontro a Istanbul per i negoziati tra Russia e Ucraina, in programma giovedì prossimo.

"Nel Caso te lo Fossi perso" è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'incontro previsto per giovedì prossimo a Istanbul, un round di negoziati tra Russia e Ucraina a cui Zelensky parteciperà personalmente. E ha chiesto a Putin di fare altrettanto.

Ucraina, nuovi colloqui sulla tregua domenica a Gedda, Zelensky attacca Putin: "Vuole indebolirci, non è pronto per la pace" - Nonostante il passo in avanti sulla tregua, Zelensky ha continuato ad attaccare Putin Domenica a Gedda riprenderanno i colloqui per una tregua in Ucraina. Lo ha detto l'inviato speciale Usa Witkoff. Quest'ultimo ha poi specificato che la tregua non riguarda solo l'energia ma è una questione p 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Trump parla a sorpresa: «È più facile trattare con la Russia, Putin sarà generoso. Zelensky? Deve dimostrarmi che vuole la pace» - «Credo a Vladimir Putin. Trovo che sia molto più difficile trattare con Kiev, e loro non hanno le carte», così il presidente americano Donald Trump ha riportato in equilibrio il discorso sulla guerra in Ucraina, dopo che stamattina aveva criticato duramente la Russia per i continui bombardamenti. Un attacco che poi, però, ha ribadito: «Mosca sta continuando a martellare l’Ucraina. Settimana prossima ci incontreremo con la delegazione di Kiev in Arabia Saudita e discuteremo della pace». 🔗Leggi su open.online

Zelensky “Putin vuole continuare la guerra” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Putin si sta preparando a rifiutare il cessate il fuoco, ma ha paura di dire a Trump che vuole continuare questa guerra e vuole continuare a uccidere gli ucraini”. Lo ha detto in un videomessaggio il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.col5/fsc/gslUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su unlimitednews.it

Zelensky vuole incontrare Putin giovedì - Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di voler incontrare il presidente russo Vladimir Putin giovedì in Turchia, per discutere di come terminare la guerra in corso in Ucraina. È ... 🔗ilpost.it

Con l'incontro a Istanbul Zelensky “ha rischiato tutto”, dicono gli esperti. Putin cerca una scusa - L’Ue vuole che Kyiv tenga saldo il sostegno americano ed esorta il governo ucraino a essere il più costruttivo possibile con gli Stati Uniti. La Russia non è ancora pronta a fare concessioni, il risch ... 🔗ilfoglio.it

Zelensky apre a Putin: “Incontro il 15 maggio a Istanbul”. Ci sarà davvero la pace? - Zelensky ha accettato l'invito per i colloqui in Turchia. Per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, Vladimir Putin sembra accerchiato da tutti, anche dai suoi "amici" ... 🔗msn.com