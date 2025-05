Zelensky spiazza Putin | Ti aspetto in Turchia giovedì di persona

Volodymyr Zelensky ha prontamente accolto la proposta di Vladimir Putin di riprendere i negoziati interrotti nel 2022, sfidando il presidente russo a un incontro a Istanbul. In vista del colloquio previsto per giovedì 15 maggio, Zelensky sottolinea l'importanza di un cessate il fuoco duraturo come premessa essenziale per avviare la diplomazia, rimarcando la necessità di valutare le vere intenzioni di Mosca nel processo negoziale.

Volodymyr Zelensky ha risposto a sorpresa alla proposta di Vladimir Putin di riprendere i negoziati interrotti nel 2022 in Turchia, sfidando il presidente russo a incontrarsi di persona a Istanbul, giovedì 15 maggio, per metterlo alla prova sulle sue reali intenzioni di negoziare. «Ci aspettiamo un cessate il fuoco duraturo da domani, come base necessaria per la diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E io aspetterò Putin in Turchiagiovedì. Di persona. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse», ha detto il leader ucraino. Nonostante Kyiv e i leader europei stiano facendo pressioni per arrivare a una tregua di 30 giorni prima di iniziare i negoziati, Trump ha esortato Zelensky ad accettare subito l’invito di Putin: «ACCETTA L’INCONTRO, ORA!!!», ha scritto il presidente americano su Truth. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zelensky spiazza Putin: «Ti aspetto in Turchia giovedì, di persona»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zelensky accetta la sfida di Putin e rilancia: “Lo aspetto in Turchia giovedì” - Istanbul torna al centro della diplomazia internazionale. Erdogan si propone come mediatore decisivo, mentre Trump spinge per testare le vere intenzioni di Mosca.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sorpreso il mondo accettando l’invito al dialogo lanciato a sorpresa da Vladimir Putin e rilanciando la posta: “Aspetterò Putin in Turchia giovedì, personalmente”, ha annunciato. La mossa arriva a poche ore dalla proposta del Cremlino di avviare negoziati diretti tra Mosca e Kiev a Istanbul a partire dal 15 maggio. 🔗Leggi su puntomagazine.it

Zelensky, 'aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse' - "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su quotidiano.net

Zelensky:aspetto Putin in Turchia il 15 - 19.35 Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito l'appello a Mosca ad accettare la proposta di un cessate il fuoco a partire da domani."Aspetterò Putin giovedì in Turchia", ha aggiunto. L'Ucraina è disponibile a colloqui diretti con la Russia, ma solo se Mosca sottoscriverà prima un cessate il fuoco incondizionato, "completo, duraturo e affidabile a partire da domani, 12 maggio", in vista dei negoziati in Turchia il 15 maggio "per fornire una base necessaria alla diplomazia. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

Zelensky spiazza Putin sulla pace: “Con la tregua pronto al vertice”; Zelensky spiazza Putin: «Ti aspetto in Turchia giovedì, di persona»; Putin cosa nasconde? La mossa di Zelensky per scoprire le carte del presidente russo; Guerra Ucraina Russia, atteso vertice dei leader europei a Kiev. Meloni in videocall. 🔗Cosa riportano altre fonti