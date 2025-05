Zelensky sente il Papalo invita a Kiev

Il 12 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un'importante conversazione telefonica con Papa Leone XIV, durante la quale ha invitato il Pontefice a una visita apostolica in Ucraina. Zelensky ha descritto il dialogo come caloroso e significativo, esprimendo gratitudine per il sostegno del Papa all'Ucraina e discutendo questioni cruciali per il paese.

12.03 Il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Papa Leone XIV e ha riferito di averlo invitato a "compiere una visita apostolica in Ucraina". "E' stata la nostra prima conversazione ne, ma già molto calorosa e di sostanza", scrive il leader di Kiev su X. "Ho ringraziato Sua Santità per il sostegno all'Ucraina e a tutto il nostro popolo" "Abbiamo inoltre discusso dei migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia" .Kiev "vuole porre fine a questa guerra, sta facendo tutto il possibile" 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

