Zelensky sente al telefono Papa Leone XIV e lo invita a Kiev

In una telefonata inaspettata, Zelensky invita Papa Leone XIV a Kiev, mentre contempla un viaggio in Turchia. Giovedì è previsto un incontro cruciale tra Russia e Ucraina, con la possibile partecipazione di Donald Trump, che avverte: "Non sottovalutate la portata dell'incontro", aumentando le aspettative su questa delicata fase diplomatica.

"Sto pensando di andare anche io in Turchia". Ai colloqui diretti tra Russia e Ucraina di giovedì prossimo non è escluso che partecipi persino Donald Trump. Il presidente americano, in conferenza stampa avverte: "Non sottovalutate la portata dell'incontro", caricando di ulteriori aspettative la ripresa del dialogo diretto tra i due Paesi in guerra. Il tycoon si aspetta che anche Putin si presenti a Istanbul. La pressione di tutto il mondo adesso è sullo Zar. Era stato proprio lui a rilanciare l'iniziativa diplomatica ad Ankara, rifiutando però il cessate il fuoco di trenta giorni richiesto da Kiev, dagli alleati europei e anche dal segretario di Stato americano Marco Rubio. E Zelensky - sollecitato dalla Casa Bianca - non si è soltanto detto disposto a partecipare, ma ha lanciato a Putin il guanto di sfida, invitandolo di persona al tavolo dei negoziati. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky sente al telefono Papa Leone XIV e lo invita a Kiev

Zelensky sente il Papa,lo invita a Kiev - Il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Papa Leone XIV e ha riferito di averlo invitato a "compiere una visita apostolica in Ucraina". "E' stata la nostra prima conversazione ne, ma già molto calorosa e di sostanza", scrive il leader di Kiev su X. "Ho ringraziato Sua Santità per il sostegno all'Ucraina e a tutto il nostro popolo" "Abbiamo inoltre discusso dei migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia".

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗Leggi su ilfogliettone.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie.Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗Leggi su secoloditalia.it

