Zelensky propone incontro con Putin a Istanbul mentre Erdogan e Trump spingono per la tregua

Zelensky propone un incontro con Putin a Istanbul, mentre Erdogan e Trump sostengono la necessità di una tregua. Questo summit potrebbe diventare cruciale per il futuro del conflitto in Ucraina, con Zelensky che offre un'apertura al dialogo in un clima diplomatico sempre più teso. Una chance per la pace o solo una mossa strategica?

Il clima diplomatico si fa sempre più teso in vista di un possibile incontro a Istanbul, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nel conflitto in Ucraina. Volodymyr Zelensky ha dichiarato la propria disponibilità a incontrare Vladimir Putin giovedì, presentando questa eventualità come una chance per allontanarsi dalla spirale di violenze e portare un cessate .

Ucraina, Zelensky: "L'incontro a Istanbul può far finire la guerra". Trump: "Valuto di andare" - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere che si recherà giovedì in Turchia per i colloqui fra Russia e ...

Zelensky prest dago Putin aurrez aurre biltzeko: proposamena mahai gainean - Zelensky ha annunciato domenica la sua disponibilità a incontrare Putin in Turchia, con l'obiettivo di trovare una via d'uscita al conflitto in Ucraina.

Guerra Ucraina-Russia, cosa si sa del possibile incontro tra Putin e Zelensky in Turchia

Ucraina - Orban: Incontro tra Putin e Zelensky possibile e necessario

Il premier ungherese, Viktor Orban, a margine della 50esima edizione del Forum di Ambrosetti in corso a Cernobbio, rilancia la necessità di un piano diplomatico per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.