Zelensky propone incontro con Putin a Istanbul mentre Erdogan e Trump spingono per la tregua

Volodymyr Zelensky propone un incontro con Vladimir Putin a Istanbul, mentre Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump cercano di mediare per una tregua. Questo incontro potrebbe segnare un momento cruciale nel conflitto in Ucraina, con tensioni diplomatiche in aumento e l'attenzione mondiale rivolta a un possibile dialogo tra i leader.

Il clima diplomatico si fa sempre più teso in vista di un possibile incontro a Istanbul, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nel conflitto in Ucraina. Volodymyr Zelensky ha dichiarato la propria disponibilità a incontrare Vladimir Putin giovedì, presentando questa eventualità come una chance per allontanarsi dalla spirale di violenze e portare un cessate il fuoco.

Ucraina - Orban: Incontro tra Putin e Zelensky possibile e necessario

Il premier ungherese, Viktor Orban, a margine della 50esima edizione del Forum di Ambrosetti in corso a Cernobbio, rilancia la necessità di un piano diplomatico per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.