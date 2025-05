Zelensky organizza a Istanbul un vertice Russia-Ucraina con Trump ed Erdogan

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha programmato un vertice a Istanbul, coinvolgendo rappresentanti di Russia e Ucraina, insieme a figure chiave come Trump ed Erdogan. Questo incontro, atteso con interesse, potrebbe segnare un passo decisivo nel processo di pace, aprendo a nuove prospettive per la risoluzione del conflitto in corso.

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che si recherà in Turchia giovedì prossimo per facilitare un incontro cruciale tra rappresentanti della Russia e dell'Ucraina. L'iniziativa, definita "molto importante", potrebbe portare a significativi progressi, aprendo la strada a sviluppi positivi per entrambe le nazioni.

