Zelensky | L' incontro in Turchia può far finire la guerra Trump valuta di andare giovedì a Instanbul

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato su Telegram che un incontro in Turchia con Recep Tayyip Erdogan potrebbe rappresentare una svolta nei negoziati per porre fine alla guerra. Intanto, Donald Trump valuta la possibilità di partecipare all'incontro di giovedì a Istanbul, segnando così un possibile cambio di dinamiche nel conflitto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con quello turco Recep Tayyip Erdogan per discutere i «dettagli chiave» dei negoziati in Turchia che «potrebbero contribuire a porre fine alla guerra». Lo scrive lo stesso Zelensky su Telegram. "Riteniamo altrettanto necessaria una tregua», aggiunge il presidente ucraino. Con Erdogan, sottolinea Zelensky scrivendo su.

