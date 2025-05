Zelensky | L' incontro a Istanbul può far finire la guerra Trump | Valuto di andare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara per un incontro cruciale a Istanbul, dove spera di avviare un dialogo per porre fine alla guerra con la Russia. In contemporanea, Donald Trump ha rivelato di valutare la possibilità di partecipare, promettendo un impegno significativo per la pace nella regione.

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere che si recherà giovedì in Turchia per i colloqui fra Russia e Ucraina perché si tratta di un incontro "molto importante" e da cui potrebbero uscire "cose buone". Lo ha comunicato attraverso un post su X. "Ho sostenuto il presidente Trump nell'idea di colloqui diretti con Putin. Ho espresso apertamente la mia disponibilità a incontrarlo. Sarò in Turchia. Spero che i russi non eviteranno l'incontro. E naturalmente, tutti noi in Ucraina apprezzeremmo molto se il presidente Trump potesse essere con noi a questo incontro in Turchia. È l'idea giusta. Possiamo cambiare molte cose. Il presidente turco Erdogan può davvero ospitare un incontro al più alto livello", ha digitato il numero uno di Kiev. Un vertice, quello di Istanbul, a cui potrebbe partecipare anche Donald Trump, che ha dichiarato che sta pensando di andarci di persona. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky: "L'incontro a Istanbul può far finire la guerra". Trump: "Valuto di andare"

Cosa riportano altre fonti

Con l’incontro a Istanbul Zelensky “ha rischiato tutto”, dicono gli esperti. Putin cerca una scusa - Kyiv. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha alzato al massimo la posta in gioco accettando di recarsi a Istanbul il 15 m... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su ilfoglio.it

Putin rilancia i negoziati con Kiev: proposta per un incontro il 15 maggio a Istanbul. Ma Zelensky frena: “Prima il cessate il fuoco” - Il presidente russo Vladimir Putin ha rotto il silenzio diplomatico proponendo un nuovo round di negoziati diretti con l’Ucraina, da tenersi il 15 maggio a Istanbul e senza condizioni preliminari. Un’iniziativa che segna un potenziale cambio di passo nella guerra, ma che da Kiev e dalle capitali occidentali viene accolta con cautela: “Prima serve un cessate il fuoco”, è la linea condivisa.Putin ha annunciato la proposta nella notte, invitando formalmente le autorità ucraine a riprendere il dialogo interrotto a fine 2022. 🔗Leggi su ilfogliettone.it

Vertice Trump-Zelensky nella Basilica di San Pietro. Il presidente ucraino: “Ottimo incontro che può diventare storico” - ROMA (ITALPRESS) – Un “ottimo incontro” che ha il potenziale “per diventare storico”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato l’incontro di circa 15 minuti avuto con il capo della Casa Bianca, Donald Trump prima dell’inizio della cerimonia funebre di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. “Ottimo incontro. Abbiamo discusso a lungo a tu per tu. Speriamo in risultati concreti su tutto ciò che abbiamo trattato”, ha scritto Zelensky su X ricordando come punti principali “proteggere la vita del nostro popolo, un cessate il fuoco completo e incondizionato, una pace ... 🔗Leggi su unlimitednews.it

Zelensky: “L'incontro in Turchia può far finire guerra. Trump: Potrei esserci anche io - Simion: sotto la guida di Trump la guerra deve finire; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Cremlino: «Sulla tregua non accettiamo ultimatum». Zelensky: «L'incontro in Turchia può far finire la guerra». L'ipotesi che ci sia Trump; Con l’incontro a Istanbul Zelensky “ha rischiato tutto”, dicono gli esperti. Putin cerca una scusa; Ucraina, Putin: «Non accettiamo ultimatum sulla tregua». 🔗Se ne parla anche su altri siti