Zelensky invita Putin in Turchia mentre droni russi attaccano infrastrutture strategiche in Ucraina

La situazione in Ucraina continua a presentare tensioni estreme, con attacchi sistematici che non si fermano nonostante le istanze di un immediato cessate il fuoco da parte degli Usa. Nel contesto degli sforzi diplomatici, il presidente ucraino Zelensky ha proposto un incontro diretto con il leader russo Putin in Turchia, stabilendo la data per giovedì .

