Zelensky invita Leone XIV in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su Telegram di aver invitato Papa Leone XIV a visitare l'Ucraina durante la loro prima conversazione telefonica. Zelensky ha descritto il dialogo come caloroso e significativo, sottolineando l'importanza di un possibile incontro tra il Pontefice e il popolo ucraino in un momento di grande necessità e solidarietà.

