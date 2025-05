Zelensky ed Erdogan discutono di tregua e cessate il fuoco nei negoziati in Turchia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con quello turco Recep Tayyip Erdogan per discutere i "dettagli chiave" dei negoziati in Turchia che "potrebbero contribuire a porre fine alla guerra". Lo scrive lo stesso Zelensky su Telegram. "Riteniamo altrettanto necessaria una tregua", aggiunge il presidente ucraino. Con Erdogan, sottolinea Zelensky scrivendo su X, "condividiamo l'opinione sulla necessità di un cessate il fuoco". "E' anche essenziale - prosegue - che i nostri partner assicurino il monitoraggio del cessate il fuoco". "E' cruciale che noi in Europa - insiste il presidente ucraino - continuiamo a lavorare insieme per ottenere garanzie di sicurezza a lungo termine. Rimarremo in costante contatto con gli Stati Uniti". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky ed Erdogan discutono di tregua e cessate il fuoco nei negoziati in Turchia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Donald Trump ed Erdogan discutono di Russia, Ucraina e Siria: cooperazione in vista - "Ho appena avuto un'ottima e produttiva conversazione telefonica con il presidente della Turchia, Recep Erdogan, su molti argomenti, tra cui la guerra con Russia e Ucraina, tutto ciò che riguarda la Siria, Gaza e altro ancora". Lo ha scritto Donald Trump su Truth sottolineando che Erdogan lo invitato "ad andare in Turchia in futuro e, allo stesso modo, lui verrà a Washington". "Non vedo l'ora di collaborare con il presidente Erdogan per porre fine alla ridicola, ma mortale, guerra tra Russia e Ucraina, ORA!", ha aggiunto Trump. 🔗Leggi su quotidiano.net

Zelensky chiede unità tra Stati Uniti ed Europa per una pace duratura in Ucraina - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto che ci sia unità d'intenti fra gli Stati Uniti e l'Europa per creare una "pace duratura". "La guerra infuria. Tutti coloro che sono in grado di aiutare ... dovrebbero lavorare per rafforzare la protezione delle vite delle persone. Dobbiamo fare del nostro meglio per portare una pace duratura e giusta per l'Ucraina. E questo è possibile se c'è unità fra tutti i partner: abbiamo bisogno della potenza di tutta l'Europa, della potenza dell'America, e della potenza di tutti coloro che vogliono una pace affidabile. 🔗Leggi su quotidiano.net

Crozza diventa Trump ed elogia Stefania Nobili: “Vieni qui ad aprire le tue gintonerie”. Poi umilia il presidente Zelensky – Video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Trump. Il presidente prima elogia Stefania Nobili, invitandola ad aprire “gintonerie” negli Usa, poi rilancia la volontà di ottenere la Groenlandia. Infine umilia il presidente dell’Ucraina Zelensky. L’imitazione è esilarante.Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

