Zelensky chiama papa Leone XIV | Prima telefonata l’ho invitato a Kiev

Mentre oltre cinquemila giornalisti affollano l’Aula Paolo VI per il primo incontro ufficiale con Papa Leone XIV, eletto da pochi giorni, si chiarisce il ritmo intenso dei prossimi giorni. L’agenda del Pontefice, già ricca di significati simbolici, anticipa le scelte che definiranno il nuovo pontificato, dando voce a speranze e sfide per la Chiesa cattolica in un'epoca di profondi cambiamenti. Venerdì 16...

Mentre nell'Aula Paolo VI si affollano oltre cinquemila giornalisti e operatori dei media per il primo incontro ufficiale con il Pontefice, si delinea con chiarezza il ritmo serrato dei prossimi giorni per papaLeone XIV, eletto da pochi giorni alla guida della Chiesa cattolica.Un'agenda già carica di significati simbolici e scelte che preannunciano il tono del nuovo pontificato. Venerdì 16 maggio, il papa incontrerà il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, insieme ai capi missione di tutte le ambasciate vaticane nel mondo. Un'occasione chiave per disegnare i primi contorni della sua visione geopolitica, che dovrebbe raccogliere l'eredità del forte appello alla pace già espresso nel suo primo Regina Caeli, quando pronunciò con forza un "mai più guerra" dalla Loggia di San Pietro.

