“Giovedì aspetterò Putin in Turchia. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cercheranno scuse”. Con queste parole, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si propone di guidare la narrazione del dialogo politico sul conflitto in Ucraina. Il suo incontro con il leader russo mira a due obiettivi principali: rafforzare la posizione negoziale dell'Ucraina e cercare una soluzione duratura alla crisi che affligge la regione.

“Giovedì aspetterò Putin in Turchia. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cercheranno scuse”. Con una breve dichiarazione rilasciata nella sera di domenica 11 maggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prende l’iniziativa all’interno del gioco politico esistente intorno al processo negoziale sul conflitto in Ucraina, mirando a perseguire due obiettivi assieme. Il primo è quello di “chiamare il bluff” del Presidente Russo Vladimir Putin, che in risposta alla rinnovata proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni avanzata congiuntamente lo scorso venerdì dallo stesso Zelensky e da alcuni leader europei in visita a Kyiv aveva proposto di organizzare dei negoziati diretti tra Russia e Ucraina da tenersi in Turchia, dove si erano tenuti gli ultimi confronti di questo tipo nelle settimane successive all’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte delle forze armate russe nel febbraio del 2022. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Zelensky cerca di scoprire il bluff del Cremlino sui negoziati. Ecco come

