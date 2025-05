Zelensky azzera gli imbrogli di Putin e dice | ci vediamo di persona a Istanbul

In breve da Zazoom:

Volodymyr Zelensky ha annunciato la sua visita in Turchia per giovedì, dove avrà l'opportunità di incontrare Vladimir Putin. Questo incontro segue la recente proposta rifiutata da parte di Putin per un cessate il fuoco di trenta giorni, che ha aperto la strada a negoziati diretti tra i due paesi. Il presidente ucraino si prepara a mettere alla prova la posizione di Mosca, mentre i leader europei intensificano la pressione sulla Russia.

Volodymyr Zelensky ieri ha annunciato che giovedì sarà in Turchia, pronto a incontrare personalmente Vladimir Putin, dopo che il leader russo ha rifiutato la proposta di un cessate il fuoco di trenta giorni, ma si è detto pronto a negoziati bilaterali tra la Russia e l'Ucraina. Il presidente ucraino va a vedere il bluff di Putin, dopo che i leader europei hanno aumentato la pressione inviando un ultimatum alla Russia sul cessate il fuoco, minacciando di imporre con gli Stati Uniti ulteriori sanzioni economiche. La presenza di Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk al fianco di Volodymyr Zelensky è stata un forte segnale simbolico, ma non solo. Il presidente americano, Donald Trump, ha dato la sua benedizione agli europei concordando con loro la strategia e i messaggi. Il presidente russo era chiamato a rispondere entro il fine settimana. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zelensky azzera gli imbrogli di Putin e dice: ci vediamo di persona a Istanbul

