Zelensky attende Putin e Trump ai colloqui di Istanbul | la Turchia rilancia la mediazione sulla guerra in Ucraina

Volodymyr Zelensky ha confermato che sarà presente ai colloqui di pace in Turchia giovedì 15 maggio, auspicando la partecipazione sia della delegazione russa sia dell’ex presidente americano Donald Trump. L’annuncio, diffuso dal presidente ucraino sul suo canale Telegram, arriva in un momento di grande tensione diplomatica, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza segnali concreti di tregua.Tregua condizionata o negoziati immediati?La principale divergenza tra Kiev e Mosca riguarda la possibilità di avviare negoziati senza un cessate il fuoco preventivo. L’Ucraina, sostenuta da Stati Uniti e dai cosiddetti “volenterosi” (Francia, Germania, Regno Unito e Polonia), insiste su una tregua “senza condizioni” di almeno 30 giorni come precondizione per qualsiasi trattativa. La proposta, avanzata nei recenti negoziati a Gedda e ribadita durante un incontro in Ucraina, mira a creare uno spazio diplomatico per il dialogo. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it