Zelensky | Aspetto Putin giovedì a Istanbul | Negoziati diretti in Turchia | ok di Erdogan

Usa e Ue: "Serve subito una cessate il fuoco di 30 giorni". Trump favorevole, per Macron e Merz si tratta di "un primo passo" ma ancora "non sufficiente"

Zelensky, 'aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse' - "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su quotidiano.net

Zelensky sfida Putin: «Lo aspetto di persona giovedì a Istanbul». L’ultimatum di Trump: «Se la Russia bluffa agiremo di conseguenza!» - Colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dove quest’ultimo si è detto pronto a ospitare i negoziati per la pace in Ucraina. «I colloqui di pace tra Russia e Ucraina proseguiranno a Istanbul da dove si erano interrotti (nel 2022, ndr) e la Turchia è pronta a ospitare i negoziati per una una soluzione permanente», ha detto Erdogan a Putin, secondo quanto riportato in una dichiarazione della presidenza turca. 🔗Leggi su open.online

Guerra Ucraina, Zelensky: “Aspetto Putin giovedì in Turchia, questa volta i russi non cerchino scuse” - "Aspettiamo un cessate il fuoco pieno e duraturo, a partire da domani, per garantire le basi necessarie per la diplomazia. Non c'è punto nel prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì", ha scritto Zelensky dopo l'ultimatum di Trump a Kiev.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

