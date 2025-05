Zelensky alza la posta sui negoziati in Turchia | Non solo Putin venga anche Trump e cambiamo tutto

Volodymyr Zelensky alza la posta nei negoziati di pace, accettando l'invito di Putin a incontrarsi in Turchia. Ma non si ferma qui: propone un cambio di paradigma, invitando persino Donald Trump a partecipare. Un gesto audace che mette al centro la necessità di un nuovo approccio per una risoluzione del conflitto.

Volodymyr Zelensky non lascia, anzi raddoppia. Ieri il presidente ucraino ha accettato la proposta lanciata da Vladimir Putin di svolgere negoziati diretti giovedì 15 maggio in Turchia, sfidando direttamente l’autocrate di Mosca: «Io ci sarò personalmente. E tu?» Oggi Zelenskyalza ulteriormente la posta dell’incontro, proponendo pubblicamente allo stesso Donald Trump di partecipare all’incontro. «Io sarò in Turchia, spero che i russi non disertino l’incontro. E naturalmente tutti noi in Ucraina apprezzeremmo se il presidente Trump potesse esserci. È l’idea giusta: possiamo cambiare molto», ha scritto il leader ucraino su X, dopo essersi profuso in lodi per la linea portata avanti dal capo della Casa Bianca. Il quale è in partenza in queste ore per una missione in un’area non troppo distante, quella del Golfo. 🔗Leggi su Open.online

