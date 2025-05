Zelensky a Istanbul anche senza l’ok russo alla tregua | la decisione a sopresa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky visiterà la Turchia giovedì, confermando la sua determinazione nonostante l'assenza di segnali di apertura da Mosca per un cessate il fuoco. La visita sottolinea l'importanza delle relazioni internazionali in un contesto di conflitto, evidenziando la resilienza dell'Ucraina nel cercare alleanze strategiche. La situazione rimane tesa, mentre le indagini su eventi drammatici in Italia continuano a far discutere.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in Turchia giovedì, anche se da Mosca non dovesse arrivare alcuna apertura per un cessate il fuoco nei prossimi giorni. Lo ha confermato un funzionario ucraino, precisando che la visita avverrà indipendentemente dalle decisioni del Cremlino.Leggi anche: “C’è un altro fermo”. Strage di Monreale, svolta nelle indagini dopo la morte di Massimo, Salvo e AndreaL’incontro in programma ad Ankara fa parte di un più ampio sforzo diplomatico dell’Ucraina, che sta cercando di rafforzare le relazioni bilaterali con la Turchia, uno dei pochi Paesi ad aver mantenuto canali aperti con entrambe le parti in conflitto. La presidenza turca, dal canto suo, punta a giocare ancora un ruolo di mediazione.Nonostante le pressioni internazionali, la Russia non ha ancora mostrato segnali concreti di voler fermare le ostilità, e l’ipotesi di una tregua da lunedì appare, al momento, improbabile. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Zelensky a Istanbul anche senza l’ok russo alla tregua: la decisione a sopresa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro Trump a Zelensky: “Senza armi Usa guerra finiva in due settimane” - “Il tuo Paese ha un grosso problema. Voi non state vincendo la guerra, avete la possibilità di vincerla grazie a noi”. Così il presidente americano Donald Trump al leader ucraino Volodymyr Zelensky durante lo scontro nello Studio Ovale della Casa Bianca. “Senza le armi americane la guerra sarebbe finita in due settimane”, ha detto detto ancora il Tycoon. 🔗Leggi su lapresse.it

Zelensky: ‘pace ma senza regalare territori a Putin’ - ''Vogliamo tutti che questa guerra finisca in modo giusto, senza regali a Putin, soprattutto terre'', ha detto Zelensky in videoconferenza 🔗Leggi su imolaoggi.it

L’Ue (senza Orbán) al fianco di Zelensky: «Pace solo con garanzie per l’Ucraina, da Trump nessun vero negoziato». La sfida di Meloni sul riarmo - Quelli che gli Usa stanno al momento conducendo tra Russia e Ucraina per tentare di porre fine al conflitto «non sono veri e propri negoziati». È la valutazione condivisa dai leader dell’Ue riuniti oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo, secondo quanto fanno trapelare fonti Ue. Nella prima parte del summit, i capi di Stato e di governo hanno discusso proprio del futuro dell’Ucraina, dopo essere stati aggiornati dallo stesso Volodymyr Zelensky (in collegamento video) sui negoziati e in particolare sui contenuti della telefonata avuta ieri con Donald Trump. 🔗Leggi su open.online

Media, Zelensky giovedì a Istanbul anche senza ok Mosca a tregua; Media, Zelensky giovedì a Istanbul anche senza ok Mosca a tregua; Ucraina, task force con l'Ue per integrare le industrie della Difesa | Prima telefonata di Zelensky con il Papa: L'ho invitato a Kiev; Media, Zelensky giovedì a Istanbul anche senza ok Mosca a tregua. 🔗Cosa riportano altre fonti

Media, Zelensky giovedì a Istanbul anche senza ok Mosca a tregua - Un funzionario ucraino ha dichiarato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in Turchia giovedì anche se la Russia non accetterà di iniziare un cessate il fuoco lunedì. E' quanto scrive Axio ... 🔗ansa.it

Zelensky a Istanbul anche senza l’ok russo alla tregua: la decisione a sopresa - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in Turchia giovedì, anche se da Mosca non dovesse arrivare alcuna apertura per un cessate il fuoco nei ... 🔗thesocialpost.it

Guerra Ucraina-Russia, cosa si sa del possibile incontro tra Putin e Zelensky in Turchia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina-Russia, cosa si sa del possibile incontro tra Putin e Zelensky in Turchia ... 🔗tg24.sky.it