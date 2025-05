Zazzaroni | Favorita? No l’Inter ha un punto in meno Il Napoli soffre sempre ma vince

Durante l'ultima puntata di Pressing su Mediaset, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la corsa scudetto, sottolineando che l’Inter, con un punto in meno, non è la favorita. Ha evidenziato, inoltre, come il Napoli, nonostante le difficoltà, riesca sempre a portare a casa i risultati.

Zazzaroni: «Favorita? No, l’Inter ha un punto in meno. Il Napolisoffresempre, ma vince»">Durante l’ultima puntata della trasmissione Pressing, in onda su Mediaset, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, offrendo la sua lettura sulla corsa scudetto tra Napoli e Inter e analizzando la prova degli azzurri contro il Genoa.«Favorital’Inter? No, ha un punto in meno del Napoli», ha sottolineato Zazzaroni, che ha poi ribadito come la squadra di Antonio Conte stia ottenendo i risultati tra mille difficoltà:«Nessuno dice che il Napoli ha vinto tutte le partite soffrendo. A Monza, meno col Torino, ha sofferto a Lecce. vince quasi sempre così. Non è un discorso di testa che nasce adesso».Il direttore ha poi analizzato alcune scelte tecniche che, a suo dire, hanno inciso sul rendimento della squadra:«C’era di nuovo Olivera centrale, e francamente. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Zazzaroni: «Favorita? No, l’Inter ha un punto in meno. Il Napoli soffre sempre, ma vince»

