Zazzaroni ammette | L’allenatore che mi ha detto che l’Inter non avrebbe più vinto una partita mi ha riscritto e…

Ivan Zazzaroni ha condiviso una rivelazione sorprendente durante la puntata di Pressing. Dopo alcuni risultati deludenti dell'Inter, il giornalista ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da un allenatore esonerato, che gli aveva predetto che la squadra non avrebbe più vinto. Una profezia curiosa che accende ancora di più il dibattito sul futuro dei nerazzurri.

Zazzaroni protagonista durante la puntata di Pressing: la rivelazione del giornalistaNei giorni scorsi, dopo qualche risultato negativo dell‘Inter, Ivan Zazzaroni si era espresso così, svelando un retroscena: «M’è venuta in mente la profezia di un allenatore a spasso che dopo lo 0-3 di mercoledì scorso mi ha detto: «Vedrai, non ne vince più una» Biasin, visti gli ultimi risultati dei nerazzurri, ha voluto punzecchiare il collega. Ecco le sue paroleSe fino all’altro ieri l’Inter dava giustamente priorità alla Champions League, ora è lì a un punto e se la gioca. Pertanto, contro la Lazio mi aspetto i titolari. A questo punto, però, devo fare una domanda a Ivan Zazzaroni: Ivan, poi hai sentito L’allenatore che ti aveva detto che l’Inter non ne avrebbe vinta più una? Internews24.com 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni ammette: «L’allenatore che mi ha detto che l’Inter non avrebbe più vinto una partita mi ha riscritto e…»

Su altri siti se ne discute

Allenatore Milan, Zazzaroni rivela: “Fabregas ha già detto…” - Ivan Zazzaroni, giornalista che spesso parla del Milan, è stato ospite a 'Pressing'. Il suo parere sull'allenatore rossonero e Fabregas 🔗Leggi su pianetamilan.it

Zazzaroni: “dopo il derby un allenatore a spasso mi ha detto: vedrai, l’Inter non ne vince più una” - Zazzaroni: “dopo il derby un allenatore a spasso mi ha detto: vedrai, l’Inter non ne vince più una”Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive della crisi dell’Inter di Simone Inzaghi:Il tocco tragico di un’Inter che effettivamente sembra svuotata: è alla terza sconfitta di fila, è confusa, lenta e lunga, frastornata, nervosa, nervosissima, Lautaro ne riassume la condizione di instabilità emotiva. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Zazzaroni ci sguazza: «Un allenatore a spasso mi ha detto che l’Inter non vince più» - Zazzaroni butta benzina sul fuoco all’indomani della sconfitta dell’Inter contro la Roma (la terza di fila). Nel suo editoriale cita anche le parole di un allenatore.FRASTORNATA – Dalle colonne del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano romano, Ivan Zazzaroni, ha commentato nel suo editoriale dal titolo “Il tocco magico e quello tragico”, il momento dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha perso, ieri contro la Roma a San Siro, la terza partita di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗Leggi su inter-news.it

Mihajlovic contro Ivan Zazzaroni: «Ha rovinato un'amicizia di 20 anni». Il giornalista si scusa; Roma, Caressa ammette l'errore in telecronaca: Non c'ho capito un c...; Zazzaroni: “Un allenatore disoccupato mi disse «Vedrai, l’Inter non ne vince più una»”; Mazzarri ammette il flop al Napoli: “Senza Osimhen a gennaio, gare ogni tre giorni e su Kvaratskhelia… troppe scuse da allenatore in crisi”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Biasin: "Ivan, cosa dice ora il tuo allenatore anonimo sull'Inter?". La reazione di Zazzaroni - Nella puntata di Pressing si è scatenato un siparietto divertente tra Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni sull'Inter. 🔗msn.com

Zazzaroni: “Inzaghi non merita finale così nero. Un allenatore mi ha detto: Non ne vince più una” - Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano ha commentato la sconfitta dell'Inter a San Siro con la Roma ... 🔗fcinter1908.it

Allenatore Milan, l’annuncio di Zazzaroni: «Ha detto di no» - Ivan Zazzaroni, nel corso di Pressing, trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, ha parlato della questione relativa all’allenatore del Milan. Il giornalista, direttore del Corriere dello ... 🔗milannews24.com