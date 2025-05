Zalewski-Inter tutto fatto | a giugno sarà riscatto quando guadagna la Roma

Nicola Zalewski è pronto a conquistare l'Inter, con il riscatto fissato a giugno. Dopo un inizio riservato, l'esterno polacco ha impressionato durante il suo periodo ad Appiano Gentile, guadagnandosi la fiducia del club nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, il club eserciterà il diritto di riscatto a fine stagione.

L'avventura di Nicola Zalewski all'Inter iniziata sotto traccia, senza troppi riflettori. Ma oggi, dopo qualche mese di lavoro ad Appiano Gentile, l'esterno polacco è pronto a guadagnarsi la permanenza al club nerazzurro, che eserciterà il diritto di riscatto a fine stagione, come riportato da Matteo Moretto. La cifra è fissata: 6,5 milioni di euro. Un affare già definito a gennaio, quando il giocatore ha lasciato la Roma con la promessa di essere confermato al termine della stagione. L'Inter è pronta a riscattare Nicola Zalewski dalla Roma. La decisione è presa, in attesa di tutti i passaggi formali. Il polacco passerà a guadagnare poco meno di 2 milioni di euro netti a stagione. https:t.co7wBThhzOn2— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 12, 2025Buona plusvalenza per la RomaZalewski è arrivato all'Inter per volontà precisa di Simone Inzaghi, che cercava un rinforzo affidabile e duttile per la corsia di sinistra.