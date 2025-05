Yacht & Garden 2025 | incontri mostre e spettacoli all' insegna dalla cultura del verde e del mare

Yacht&Garden 2025 segna il ritorno a Marina Genova di un evento imperdibile dedicato alla cultura del verde e del mare. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, la diciassettesima edizione della mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo offrirà incontri, mostre e spettacoli, celebrando l'eleganza della nautica da diporto e la bellezza della natura.

Da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025 torna a Marina Genova, uno dei più moderni poli internazionali per la grande nautica da diporto, “Yacht&Garden”, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, giunta quest’anno alla diciassettesima edizione.Yacht&Garden è ormai. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Yacht & Garden 2025: incontri, mostre e spettacoli all'insegna dalla cultura del verde e del mare

Su questo argomento da altre fonti

A Genova torna Yacht&Garden, tre giorni dedicati al giardino mediterraneo - Yacht&Garden è ormai riconosciuta a livello nazionale come evento di riferimento per gli appassionati del verde e del mare e per chi condivide temi quali la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la s ... 🔗primocanale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI : LA PICCOLA STELLA, GLI ASINELLI SARDI, IL MUSEO DEL MARE DI MILAZZO E I PICCOLI FALCHI LIBERATI AL CRAS STELLA DEL NORD

Si chiamano Fantozzi, Nerina, Marchesa, Frida, Spanedda Fiocco, Javier e e sono solo alcuni dei dolcissimi asinelli sardi – “buricchi” in sardo - allevati con amore a Carloforte.