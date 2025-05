XVI Premio Guido Carli riconoscimenti a Elena Sofia Ricci Guido Cecchettin e Niko Romito

Lo scorso 9 maggio, in occasione della XVI edizione del Premio Guido Carli, istituzioni e personalità di spicco si sono unite per celebrare una manifestazione dedicata a Papa Francesco. Quest'anno, la coincidenza con la giornata dell'Europa ha reso l'evento ancora più significativo, riflettendo l'impegno sociale e l'attenzione verso le persone più vulnerabili, in linea con gli insegnamenti del Pontefice.

La speciale medaglia in bronzo con l'effigie di Guido Carli prodotta appositamente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stata conferita come lo scorso anno a rappresentanti delle Istituzioni e top manager, ma anche ad artisti e imprenditori creativi che danno lustro all'Italia nel mondo.

Nella vita voleva fare il broker, ma ai numeri il destino ha presto anteposto il cibo, che per lui è sinonimo di cultura, democrazia, salute e condivisione. Ed è per questo che Niko Romito, uno degli chef più influenti al mondo con le sue 3 stelle Michelin, riceverà, tra gli altri, il 9 maggio il premio speciale Guido Carli, giunto ormai alla XVI Edizione. Il riconoscimento è promosso dalla omonima Fondazione presieduta da Romana Liuzzo che tramanda l'eredità morale e culturale dello statista che fu Governatore della Banca d'Italia e Ministro del Tesoro.

In programma a Roma, il 9 maggio alle ore 17.30, la nuova edizione del Premio sara? intitolata a Papa Francesco. Tra i tanti premiati quattro figure simbolo della dedizione al bene comune: Gino Cecchettin, Paolo Benanti, Roberto Bezzi e Eugenia Carfora

Il Premio Guido Carli diventa internazionale. Tradizionalmente assegnato ai talenti che fanno grande l'Italia nel mondo, la premiazione varca per la prima volta i confini nazionali. Infatti tra i premiati di quest'anno ci sarà anche Frédéric Arnault, figlio di Bernard Arnault, fondatore dell'impero del lusso LVMH. Appassionato pianista e laureato in matematica e informatica, Frédéric ha portato innovazione prima come ceo di TAG Heuer e ora come amministratore delegato di Loro Piana, marchio italiano del cachemire.

Si è svolta nella suggestiva cornice della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, la XVI edizione del Premio Guido Carli, che quest'anno ha avuto come tema portante l'impegno sociale e l'attenzione agli ultimi.

"Un riconoscimento che guarda all'insieme del mio curriculum, ma anche all'attività svolta in Acea, una realtà infrastrutturale che opera in settori complessi, come quello dell'acqua" - Fabrizio Palermo

Il Premio Guido Carli diventa internazionale. Tradizionalmente assegnato ai talenti che fanno grande l'Italia nel mondo, la premiazione varca per la prima volta i confini nazionali.