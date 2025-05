Xbox Game Pass sono già quattro i giochi confermati di Giugno 2025

Microsoft ha già sorpreso gli appassionati di gaming confermando quattro titoli per Xbox Game Pass nel giugno 2025. Sebbene la lista ufficiale non sia ancora completa, questi giochi saranno disponibili al day one, molti dei quali provengono dai talentuosi sviluppatori del programma ID@Xbox, pronti a portare nuove esperienze nel mondo dei videogiochi.

Sebbene non sia ancora stata completata la lista ufficiale, Microsoft ha già confermato quattro titoli che debutteranno su XboxGamePass nel mese di Giugno2025, tutti disponibili al day one. Si tratta per buona parte di giochi indie selezionati dal programma ID@Xbox, che continua a portare in primo piano progetti creativi e innovativi da parte di studi indipendenti. Questi giochi spaziano tra generi diversi e offrono esperienze uniche, segnando un inizio mese decisamente interessante per gli abbonati.Come segnalato da Pure Xbox, il primo titolo in arrivo sarà The Alters, il 13 Giugno. Si tratta di un'avventura survival fantascientifica sviluppata da 11 bit studios, in cui il protagonista, Jan Dolski, si trova su un pianeta ostile e deve collaborare con cloni alternativi di sé stesso per sopravvivere e affrontare i propri drammi personali.

