WWE | Penta contro Chad Gable annunciato per Raw attesa per Styles vs Balor

Adam Pearce aggiunge due nuovi segmenti al prossimo episodio di RawAdam Pearce ha annunciato due nuove aggiunte alla card di WWE Raw di lunedì.In un video pubblicato sui social media domenica, il General Manager di Raw ha rivelato che Penta affronterà ChadGable durante lo show. Gable, nelle vesti di El Grande Americano, è intervenuto sabato a Backlash costando a Penta la sua opportunità per il titolo Intercontinentale contro Dominik Mysterio.“Dopo essere stato sconfitto nella sua sfida per diventare Campione Intercontinentale, domani sera Penta affronterà faccia a faccia il ‘conoscente’ di El Grande Americano, chiamiamolo così: sarà PentacontroChadGable”, ha dichiarato Pearce nel video.Il General Manager di Raw ha anche annunciato che Jey Uso sarà presente in diretta per rispondere al pugno a tradimento ricevuto da Logan Paul durante la puntata della scorsa settimana. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Penta contro Chad Gable annunciato per Raw, attesa per Styles vs Balor

