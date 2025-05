WWE | Pat McAfee rivela le sue condizioni dopo il brutale match contro GUNTHER

Pat McAfee ha affrontato GUNTHER a Backlash in un incontro intenso e molto fisico. Nonostante McAfee abbia dato tutto quello che aveva, alla fine è stato sconfitto dal dominante “Ring General”. In effetti, McAfee ha rivelato le sue condizionidopo la brutale battaglia.Parlando durante The Pat McAfee Show, McAfee ha raccontato di come si sentiva fisicamente dopo il match con GUNTHER. Ha detto che il petto gli bruciava e che il collo gli faceva male per aver tenuto la testa sollevata mentre veniva colpito. Ha anche detto che potrebbe avere delle emorragie interne, ma non ne è sicuro e lo scoprirà presto: “Il petto mi brucia, il collo mi fa male per aver tenuto la testa sollevata mentre prendevo colpi, la schiena è a pezzi, le anche non stanno affatto bene e le ginocchia sono un disastro. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Pat McAfee rivela le sue condizioni dopo il brutale match contro GUNTHER

