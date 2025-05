WWE | Cambiano i piani per Evolution 2 nuova data e location in arrivo?

Il tanto vociferato ritorno di WWE Evolution potrebbe finalmente diventare più chiaro, anche se non nel periodo che i fan si aspettavano. Secondo un nuovo report di PWInsider Elite del 12 maggio, la WWE starebbe ora puntando al weekend del 12 luglio ad Atlanta per l’evento tutto al femminile.Il report afferma che lo show sarebbe programmato in concomitanza con la registrazione di Saturday Night’s Main Event nello stesso fine settimana, il che renderebbe Evolution parte di una scaletta molto ricca. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla voce iniziale, che indicava il 5 luglio come possibile data, presso la Mohegan Sun Arena in Connecticut, una data che circolava sin da marzo, quando WrestleVotes ne parlò per primo. Anche se la WWE non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale, le speculazioni continuano. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Cambiano i piani per Evolution 2, nuova data e location in arrivo?

