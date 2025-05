WWE | Adam Jones dei Tool suona nelle musiche di Penta e Fenix

Fin dal loro arrivo in WWE, nonostante siano in due show separati, Penta e Rey Fenix sono stati presentati come delle vere e proprie superstar. Con grande successo, dato che i due sono stati protagonisti a WrestleMania a pochi mesi (o settimane, nel caso di Fenix) dal debutto a Stamford. Certo, i Lucha Brothers sono arrivati forti degli anni di esperienza in AEW, ma la presentazione fatta dalla WWE, con merchandising, loghi e musica di ingresso, ha fatto la differenza. E dietro la musica, in particolare, c’è una mano molto importante.Stesso chitarrista per entrambiCome svelato nei giorni scorsi dalla WWE sui social media, infatti, dietro i riff che scandiscono le musiche di ingresso di Penta e Fenix c’è la chitarra elettrica di uno degli artisti più talentuosi della musica rock: AdamJones, chitarrista dei Tool e grandissimo fan non solo del wrestling, ma in particolare dei due luchadores messicani, al punto che qualche anno fa Jones ha addirittura suonato dal vivo truccato e mascherato come Penta. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Adam Jones dei Tool suona nelle musiche di Penta e Fenix

