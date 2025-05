Wimbledon 2025 quando costano i biglietti e dove acquistarli

Wimbledon 2025 si avvicina e gli appassionati di tennis sono già in fermento per il torneo più antico del Grande Slam. I primi turni di qualificazione inizieranno il 23 giugno. Scopri quando costano i biglietti e dove acquistarli per non perdere l'occasione di assistere a questo straordinario evento sportivo.

Gli appassionati di tennis di tutto il mondo si stanno preparando al torneo di Wimbledon, terzo in ordine temporale dopo gli Australian Open di gennaio e il Roland Garros tra gli eventi del Grande Slam ma il più antico in assoluto. Si partirà con i primi turni di qualificazione dal 23 giugno. I big, invece, cominceranno a scendere in campo dal 30 giugno. La finale maschile è fissata per il 13 luglio e l'attesa per vedere chi toglierà il trono a Carlos Alcaraz, vincitore del 2024, cresce. Fari puntati su Jannik Sinner. Ma quanto costa assistere dal vivo? Ecco i prezzi dei biglietti e come acquistarli.Quanto costano i bigliettiIl tariffario della parte finale del torneo è già presente sul sito ufficiale di Wimbledon. I prezzi variano a seconda del campo scelto e del giorno, con un ovvio aumento a ridosso delle finali e nei giorni delle finalissime.

